Willian Bigode é o novo reforço do FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 22/12/2021 15:18

Recém-contratado, Willian Bigode já se identifica com o Time de Guerreiros do Fluminense. Em entrevista à FluTV, o jogador de 35 anos exaltou seu DNA de vencedor e garantiu que a sua forma de jogar encaixa bem com o termo que virou marca da equipe tricolor desde a arrancada histórica no Brasileiro de 2009.

"Eu me vejo muito nesse termo Time de Guerreiros. Tenho certeza de que me encaixarei muito bem, com muita humildade, muito respeito, mas sempre brigando pelo meu espaço, para poder retribuir todo esse carinho e essa expectativa do torcedor. Não somente com gols, que sabemos que é importante, mas representando e honrando a camisa do Fluminense", afirmou Bigode, completando suas características para se encaixar no Time de Guerreiros.



"Willian é um atleta muito comprometido, que não gosta de perder. Que independentemente da situação da partida estará sempre se entregando e se doando dentro de campo."



Mesmo sem espaço no Palmeiras na reta final da temporada, Willian Bigode incluiu mais uma Libertadores em seu currículo recheado de títulos. E ele espera ampliá-lo no Fluminense.



"Não tenham dúvida que minha ambição, que meu DNA é de vencedor. E venho para um lugar que tenho certeza de que temos tudo para poder brigar por essas conquistas".