Publicado 23/12/2021 18:58

Rio - Após o fim da temporada, o mercado segue aquecido com as movimentações dos clubes e um nome que chegou a ser especulado no Fluminense foi o de Patrick, que pertence ao Internacional. O jogador apareceu em uma lista de interesses do técnico Abel Braga e afirmou que houve procura do Tricolor, mas despistou sobre a chance de ir para o time das Laranjeiras ou outra equipe brasileira neste momento.



"Tenho contrato até 2023 e minha intenção inicial é cumprir esse contrato. Óbvio que se tiver conversas e algo que seja bom para ambos é válido fazer o acordo. Tem conversas (com Fluminense e São Paulo). Eu acredito que a consulta é natural, normal nessa época do ano. Vai acontecer. Isso aí é um trâmite que acontece entre os diretores, mas nada concreto. Estou focado no Internacional", disse Patrick em entrevista ao canal "Alê Oliveira"

Na "FluTV", o presidente Mário Bittencourt avisou que não há conversas com o jogador neste momento. Em 2021, Patrick marcou cinco gols e deu três assistências nos 48 jogos que disputou. Apesar de contestado por parte da torcida, foi titular durante a temporada.

"Nada com Patrick. O Abel colocou em uma lista de opções, mas não tem. Nem ele nem Moisés", afirmou o dirigente.