Ricardo Goulart - Divulgação

Publicado 23/12/2021 09:30

Rio - O meia-atacante Ricardo Goulart não será reforço do Fluminense. Após dias de negociação, o Tricolor desistiu de tentar convencer o ex-jogador do Palmeiras e do Cruzeiro de defender o clube carioca em 2022. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", Mário Bittencourt falou sobre o desfecho negativo das conversas.

"Fizemos uma proposta dentro de nossas possiblidades. O estafe do jogador e o jogador receberam e ficaram de avaliar. Não chegaram a fazer contraproposta porque o atleta está avaliando ainda outras possibilidades profissionais, o que é um direito dele", afirmou.

Ricardo Goulart era o principal alvo do Fluminense para a próxima temporada. Com o fim das negociações, o Tricolor deverá buscar outro nome para realizar um investimento, visando a próxima temporada.



"Entendemos perfeitamente esta questão de mercado, mas em razão do planejamento financeiro que temos e do planejamento também de pré-temporada precisávamos definir o mais breve possível. Diante disso, optamos em não seguir com a negociação e agradecemos a maneira cordial que o atleta nos recebeu e nos tratou", disse.