Patrick, volante do InternacionalDivulgação

Publicado 24/12/2021 15:29

Rio - O Fluminense segue investindo pesado no mercado de transferências para contar com uma equipe ainda mais competitiva em 2022. A bola da vez é o volante Patrick, do Internacional. De acordo com o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, o Tricolor prepara uma investida ainda mais forte pelo atleta na próxima semana.

Patrick tem contrato com o Colorado até dezembro de 2022, mas não deve permanecer no Beira-Rio para a próxima temporada. O Fluminense enfrenta concorrência de outros clubes pela contratação do jogador, por isso deve preparar uma oferta ainda mais atrativa nos próximos dias.

Um trunfo para a contratação do meio-campista pode ser Abel Braga, novo técnico do Fluminense, que comandou Patrick no Internacional no Brasileirão de 2020, quando o volante viveu uma de suas melhores fases na campanha do vice-campeonato daquele ano.