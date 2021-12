Abel Hernández - Mailson Santana/Fluminense FC

Abel HernándezMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 25/12/2021 17:00

Rio - O atacante Abel Hernández, de 31 anos, que fez parte do elenco do Fluminense este ano já está de clube novo. O San Luis, do México, anunciou o reforço do jogador uruguaio que não teve seu contrato renovado pelo Tricolor das Laranjeiras.

Ao acertar com a equipe mexicana, Abel interrompeu o ciclo de duas temporadas atuando no futebol brasileiro. Antes de chegar ao Fluminense, o centroavante esta no Internacional. Nos dois clubes, o uruguaio não conseguiu ser titular.

Pelo Tricolor, o jogador iniciou bem o ano como reserva de Fred e sendo elogiado. Porém, com o tempo, ele caiu de produção e chegou a ser a terceira opção para a posição, atrás de Raúl Bobadilla. Abel atuou em 40 jogos e fez nove gols pelo Fluminense.