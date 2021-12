Abel Braga irá para sua quarta passagem pelo Fluminense - Daniel Perpetuo/Fluminense FC

Publicado 26/12/2021 12:31

O torcedor do Fluminense ainda terá de esperar os primeiros jogos da temporada de 2022 para saber como o time de Abel Braga jogará, mas já tem ideia de qual será a postura em campo. Pelo que viu do lado de fora, o treinador acredita que falta um pouco mais de comunicação entre os jogadores e aposta que a chegada de Felipe Melo irá ajudar a resolver essa situação ao dividir a responsabilidade de liderança com Fred.

"Estou muito feliz de reencontrar Fred, meu capitão. Espero que ele continue orientando e com certeza terá outro que vai ajudá-lo nessa função. Acho, vou me aprofundar mais mas me da a impressão que o Fluminense é muito quieto, calado. Em alguns gols sofridos, se tivesse alguém gritando, não teriam acontecido. Essa é a grande verdade. Nós já sabemos que tem um cara na frente que mete a boca e agora terá outro mais atrás, que é o Felipe. Já dá salto de qualidade, isso é muito bom", avaliou Abel em entrevista à FluTV.



O treinador também não gostou do desempenho do Fluminense fora de casa, principalmente no Campeonato Brasileiro, quando conseguiu apenas quatro vitórias e 19 rodadas.



"Eu vi muita coisa boa, o que não vi de bom foi jogar fora de casa. Aqueles resultados não condizem com o tamanho do clube e a capacidade da equipe. Aconteceu, mas não pode", completou.