Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, segue com o planejamento para 2022Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 26/12/2021 13:44

O Ceará tentou recontratar Samuel Xavier, mas o Fluminense avisou que não pretende liberá-lo. O lateral-direito tem contrato até o fim de 2022 e está nos planos da diretoria, frustrando o desejo do presidente do clube cearense, Robinson de Castro, que revelou o desejo pelo jogador.

"Tenho uma relação muito forte com ele (Samuel). No último jogo que nós fizemos no Rio de Janeiro, eu tive uma conversa longa com ele, no hotel. Ele tem um vínculo com o Fluminense até o final de 2022 e é um grande empecilho para o retorno dele, porque o clube disse que não tem interesse em liberá-lo. Então, acho muito improvável (a contratação). Ele até foi o primeiro nome que eu procurei", revelou Castro em entrevista à Rádio Verdinha, do Ceará.



Samuel Xavier foi titular na temporada Mailson Santana/Fluminense

Titular durante toda a temporada de 2021, Samuel Xavier pode ter a concorrência de Pineida para 2022. O lateral contratado junto ao Barcelona de Guayaquil, do Equador, atua tanto na esquerda quanto na direita.