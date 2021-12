Espaço Lonier será o futuro CT alvinegro - Reprodução

Espaço Lonier será o futuro CT alvinegroReprodução

Publicado 26/12/2021 18:52

Rio - Novos tempos, nova estrutura. Com a assinatura do acordo com o empresário John Textor, o Botafogo pode estar vendo de perto a possibilidade de ter dois Centros de Treinamento. É o que informa o site "GE".

O fundo norte-americano Eagle Holding, gerenciado pelo empresário John Textor, já demonstrou interesse m construir um novo Centro de Treinamento para o Botafogo, nos moldes do utilizado pelo Crystal Palace, da Inglaterra, clube no qual o investidor detém porcentagem.

Apesar disso, o Botafogo já adquiriu o Espaço Lonier com o suporte financeiro dos irmãos Walter e João Moreira Salles. O intuito, no entanto, é que o local seja aproveitado pelas categorias de base, como revelado pelo próprio presidente do clube, Durcesio Mello.

Com o interesse de Textor em um novo CT também para o elenco profissional, as duas ideias podem ser unidas e colocadas em prática no Espaço Lonier, com base e time principal treinando no mesmo local. Em fase de construção, o projeto do CT alvinegro prevê quatro campos com dimensões oficiais, tendo três já prontos, mais outros três semioficiais.