Breno, de 21 anos, foi revelado pelo GoiásRosiron Rodrigues/Goiás

Publicado 25/12/2021 15:28 | Atualizado 25/12/2021 15:58

Rio - A semana tem sido agitada para o Botafogo. Depois do clube se tornar SAF e ser vendido, agora o Alvinegro começa a encaminhar os primeiros reforços para 2022. Os alvos são o volante Breno, e o atacante Vinícius Lopes, ambos estão de saída do Goiás. As informações são do portal "Goal".

As contratações foram um pedido do treinador Enderson Moreira, o qual já trabalhou com ambos no último ano, quando esteve à frente do Goiás.

O volante Breno, de apenas 21 anos, também atua pela lateral direita e já teve seu nome ligado ao Botafogo. Agora, o jogador vai assinar com o Glorioso depois de ficar livre no mercado, já que seu contrato com o esmeraldino se encerra na próxima semana.

Por outro lado, o atacante Vinicíus Lopes teve proposta do Goiás para renovar, mas optou por aceitar a proposta do Alvinegro. O jovem de 20 anos esteve presente em 18 partidas do esmeraldino nesta temporada e anotou cinco gols.