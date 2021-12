Kanu - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/12/2021 17:30

Rio - O Botafogo não tem o interesse de facilitar a saída do zagueiro Kanu para o Corinthians. De acordo com informações do "Lance", as conversas entre os dois clubes não vem avançando, porque o Glorioso exige uma compensação financeira para liberar o defensor.

O clube paulistano não tem interesse em realizar o pagamento. O Timão quer oferecer outras alternativas, como inclusão de jogadores no negócio e perdão da dívida por Jean, Moisés e Yago. O Glorioso até topa, mas deseja que o Corinthians arque com parte dos ordenados dos atletas.

Kanu foi um dos pilares do Botafogo na campanha do título da Série B. No entanto, o jogador tem contrato com o Glorioso até o fim do ano e poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de junho.