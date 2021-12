Rede Globo - Reprodução

Publicado 25/12/2021 12:30

Rio - André Rizek é um claro simpatizante do Botafogo, mas passa longe de ser um cartola do clube carioca. Mas, para o jornal português 'A Bola', o apresentador vai além de um mero admirador. Em gafe cometida nesta sexta-feira, após Rizek comunicar o possível venda do Alvinegro para investidor John Textor - dono de 18% do Crystal Palace - o periódico lusitano noticiou que o jornalista seria presidente do clube carioca.



A confusão tem explicação. André Rizek foi o personagem da semana ao divulgar bastidores da negociação entre as partes. Hoje, no programa 'Seleção SporTV', ele adiantou que a transformação do Botafogo em SAF estava bem próxima de se concretizar.



"O Botafogo mora no meu coração… Mas aviso aos amigos do jornal A Bola, de Portugal, que não estou à altura e não sou o presidente do clube. Se eu fosse… jogaria no estilo CORAGEM em todos os jogos!", escreveu em tom bem-humorado.