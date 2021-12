Matheus Nascimento - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 26/12/2021 10:31

Grande aposta das divisões de base do Botafogo, Matheus Nascimento ainda dá os primeiros passos nos profissionais, mas seu potencial já desperta interesse de um gigante europeu. Pelo menos segundo o site espanhol 'Defensa Central', que afirma que o Real Madrid monitora o jovem de 17 anos.

Chamado de 'Pequeno Cavani' pelo site que considera as características parecidas, Matheus Nascimento também é elogiado pela habilidade e pelos gols. Devido ao bom desempenho e convocações para as seleções de base, o xodó da torcida alvinegra seria uma nova aposta do Real Madrid igual a Vinicius Jr, do Flamengo, e Rodrygo, do Santos.



Além do gigante espanhol, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, também estaria interessado em Matheus Nascimento, segundo o site. Em 2021, o jovem de 17 anos disputou 15 partidas pelos profissionais do Botafogo, que espera conseguir um bom valor no futuro pela venda dos direitos econômicos dele.