Gilvan deixa o clube após 35 partidas e dois gols anotados - Vitor Silva/Botafogo

Gilvan deixa o clube após 35 partidas e dois gols anotadosVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/12/2021 15:22

Rio - Campeão da Série B do Brasileirão pelo Botafogo, o zagueiro Gilvan foi anunciado como novo reforço do CRB. O defensor chega ao Galo de Alagoas com contrato de uma temporada para disputar mais uma vez a segunda divisão nacional.

Gilvan chegou ao Botafogo como uma das primeiras contratações do Alvinegro para a temporada de 2021 e com status de líder. Após atuações abaixo do esperado e com o retorno de Joel Carli, o zagueiro rapidamente virou opção no banco de reservas de Enderson Moreira.

O jogador deixou o clube de General Severiano com 35 jogos disputados e dois gols anotados. Gilvan tinha cláusula de renovação automática em caso de acesso à Série A, mas entrou em acordo com a diretoria alvinegra buscando mais espaço na próxima temporada. O zagueiro chegou a ser especulado pelo Guarani antes de acertar com o CRB.