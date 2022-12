Michele Umezu - Divulgação

Publicado 08/12/2022 10:08

Rio - Michele Umezu acabou de competir no Campeonato Masters Brasil NPC, nas categorias mulheres acima de 35 e 40, no último dia 27. Mãe de Alex, do seu relacionamento com Ronaldo Fenômeno, ela ainda ostenta o shape saradíssimo, que conseguiu para a competição, e publicou uma foto em seu Instagram. A empresária e fisiculturista conta que recebe críticas por conta do corpo com percentual de gordura baixíssimo.