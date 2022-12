Walter Casagrande rebateu as afirmações de Tiago Leifert - Reprodução/TV Globo

Walter Casagrande rebateu as afirmações de Tiago LeifertReprodução/TV Globo

Publicado 08/12/2022 16:29

A novela envolvendo Walter Casagrande e Tiago Leifert ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (8). Após o ex-apresentador do BBB rebater as acusações feitas pelo ex-jogador , Casagrande publicou um texto em sua coluna no "UOL", onde revelou alguns casos dos bastidores da Globo, envolvendo polêmicas entre os dois. Além disso, afirmou que será a última vez que irá comentar sobre o assunto.

O comentarista iniciou seu recado ao apresentador relembrando o trabalho que fizeram juntos, no Globo Esporte, em 2009. Em seguida, Casagrande revelou que, no aniversário do programa, Tiago Leifert convidou todos as pessoas presentes no estúdio para aparecerem nas câmeras, excluindo, apenas, o ex-jogador do Corinthians.

"Como você pode dizer que nunca trabalhamos juntos, se quando voltei depois da minha internação, em 2009, fizemos o GE todas as sextas-feiras, por exigência do saudoso Marco Mora? Numa dessas sextas-feiras foi o aniversário do GE e teve uma festa no estúdio com bexigas, bolo e tudo mais. Você chamou todos para a frente das câmeras e me deixou sentado esperando. Ficou claro que eu não era bem-vindo ali", destacou.



Em seguida, Casagrande contou uma história curiosa, envolvendo uma peça de roupa e a transmissão de um jogo da seleção brasileira na Copa América de 2011.

"Na primeira partida da Copa América de 2011, na Argentina, o uniforme de transmissão era um terno com camisa azul e um colete cinza com decote V. Coloquei o terno para lavar e, no dia do jogo, não acharam a camisa azul. Tive que usar uma branca e, por ser diferente, usei uma blusa da mesma cor do colete, só que com gola fechada", disse, completando, dizendo ter sido ridicularizado por Tiago Leifert por conta da situação:



"No show do intervalo, você comandava um programa para interagir com a gente no estádio. E quando aparecemos eu, Galvão e Arnaldo, você riu da minha blusa, dizendo que eu estava com o colete ao contrário, em uma forma de me ridicularizar no primeiro bloco (em que estávamos juntos novamente). A Globo jamais deixaria alguém entrar ao vivo numa transmissão de seleção brasileira com um colete decote V ao contrário", destacou.



Walter Casagrande revelou, ainda, um caso ocorrido em uma jantar na casa do apresentador Fausto Silva, onde, segundo o ex-jogador, Tiago Leifert se recusou a cumprimentá-lo.

"Em uma pizza na casa do Faustão, estávamos sentados numa mesa com oito pessoas. Quando você foi embora, deu a mão para todos e me pulou. Duas pessoas conhecidas (os nomes vou preservar) perceberam e me olharam, com cara de desaprovação da sua grosseria", disse.



Casagrande falou, ainda, sobre a situação envolvendo a revista QG, onde havia afirmado anteriormente que Leifert havia sido demitido, mas foi desmentido pelo jornalista.

"Em relação ao que relatei sobre a revista GQ, entendo você não querer assumir que foi até a direção pedir a minha cabeça por causa do meu texto. E você que pediu pra sair depois que foi reclamar do meu texto para o diretor. Até porque o diretor disse que cada um tinha dado a sua opinião. Mas é simples: quem se interessar pode pegar as datas das nossas colunas e ver a data que em que você "saiu"."

Por fim, Walter Casagrande disse que não tocará mais no assunto, e debochou de Tiago Leifert.

"Não quero entender que você está sendo mentiroso. Prefiro achar que você está com algum problema de memória. Bom, Tiago, não quero mais tocar nesses assuntos. Agora chega, porque só quero paz na minha vida", finalizou.