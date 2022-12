Pelé está em um quarto comum do Hospital Albert Einstein - Foto: Reprodução/YouTube

Publicado 11/12/2022 13:03

A Conmebol, nas palavras de seu presidente, Alejandro Domínguez, propôs neste domingo (11) à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que troque três das cinco estrelas da camisa da seleção brasileira por três corações, em homenagem a Pelé, que nasceu há 82 anos na cidade de Três Corações, em Minas Gerais.

A iniciativa foi lançada durante um evento realizado em Doha, no Catar, para homenagear e mandar boas energias a Pelé, que está internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera satisfatoriamente de uma infecção pulmonar, segundo os médicos.



"Como Conmebol, propomos à CBF, para que Pelé viva sempre na camisa de todos nós que amamos o futebol, que troquem três de suas estrelas por três corações. Para que todos saibam que, embora não tenha sido o único protagonista de três campeonatos do Mundo, porque o futebol é um esporte de equipe, ele deu origem ao 'jogo bonito. Queremos dar a ele esse reconhecimento em nome de onde Pelé vem, de onde nasceu o futebol e o 'jogo bonito', dos países que compõem a Conmebol. É um craque que já mora no coração de todos nós. Força e longa vida ao rei", afirmou Alejandro Domínguez.



"Pelé foi uma fonte de inspiração porque o número 10 nasceu com ele. A verdadeira camisa do craque, do ídolo, da estrela, do superdotado. A partir dele, torna-se uma fonte de inspiração, mas o Pelé é incomparável", acrescentou.



Por tudo isso, Alejandro Domínguez insistiu em sua mensagem de incentivo, em nome da Conmebol, a Pelé.



"Estamos do lado dele neste jogo que está jogando. É o momento certo para homenageá-lo novamente e deixá-lo saber que viverá no coração de quem ama o futebol. Nosso trabalho é para que as pessoas continuem conhecendo e amando Pelé", explicou.



Por sua vez, o brasileiro Fernando Sarney, vice-presidente da CBF e representante da Conmebol na FIFA, também deixou algumas palavras de carinho ao ex-jogador.



"Muito emocionante essa homenagem neste momento em que se joga uma Copa do Mundo, torneio que o tornou o Rei do futebol. Pelé é uma inspiração, um exemplo e o símbolo do meu país", comentou.



Por fim, o ex-jogador argentino Javier Zanetti também dedicou algumas palavras emocionadas a Pelé.



"É um orgulho e uma honra estar na homenagem a Pelé. Ele foi uma inspiração para todos nós que amamos o futebol. Tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente e o que transmite é motivo de orgulho. Ele nunca divide, sempre une. E são esses valores que o futebol tem que transmitir. Como argentino, sempre o admirei por seu comportamento dentro e fora do campo. Desejo muita força a Pelé e sua família, porque precisamos que ele continue conosco", declarou.