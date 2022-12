Fernando Diniz tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2024 - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Fernando Diniz tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2024Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 11/12/2022 11:23

Com a saída do técnico Tite, alguns nomes já aparecem na disputa para substituí-lo no comando da seleção brasileira e Fernando Diniz vai ganhando apoiadores importantes. Um deles é Ronaldo Fenômeno, que disse que o técnico do Fluminense seria um atrativo. Além dele, alguns jogadores que disputaram a Copa do Mundo também apoiam nome.



Daniel Alves, que já trabalhou com o treinador no São Paulo, foi um dos que o defendeu como substituto de Tite, segundo o site 'Uol'. Neymar, que no meio do ano postou nas redes sociais elogiando o trabalho de Diniz, é outro que já teria apoiado a ideia, assim como outros jogadores.



"Acho que todo mundo pode se surpreender, mas, dessa lista, a CBF cogitaria o Fernando Diniz. Tem outros nomes internacionais também que não foram citados. Diniz talvez seria um atrativo para a seleção brasileira porque é um cara que faz jogar bem, dá espetáculo", afirmou o Fenômeno à RonaldoTV.



O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pretende resolver o novo técnico da seleção brasileira em janeiro. Além de Fernando Diniz, que renovou contrato com o Fluminense até dezembro de 2024, Dorival Júnior, ex-Flamengo, e Mano Menezes, do Internacional, são alguns dos cotados.



O dirigente também não descarta um técnico estrangeiro. O sonho é Pep Guardiola, o que é quaese impossível. Portugueses como Abel Ferreira, Jorge Jesus e Luis Castro também estão na lista de opções.