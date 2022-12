Wilson Seneme é o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF - Foto: Norberto Duarte/AFP

Wilson Seneme é o presidente da Comissão de Arbitragem da CBFFoto: Norberto Duarte/AFP

Publicado 12/12/2022 15:20

Torcedores, preparem-se para jogos com acréscimos maiores no futebol brasileiro. De acordo com o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, a tendência lançada na Copa do Mundo será mantida nas competições nacionais.

O dirigente explicou que os árbitros receberão a orientação de dar maior tempo de acréscimo como uma forma de minimizar o tempo perdido não apenas com as substituições, mas também com as famosas 'ceras' dos times que estão vencendo e tentam diminuir o tempo de bola rolando.



" É uma tendência mundial esse maior rigor. Não só em relação às perdas de tempo grandes do jogo. Mas também aos arremessos laterais, à demora no tiro de meta, à chamada 'cera'. A Fifa tem demonstrado essa preocupação. É entregar para o público uma quantidade maior de bola rolando. É um desafio para o Campeonato Brasileiro. Já tivemos aumento nos tempos de acréscimos em 2022 e, em 2023, provavelmente, a gente vai trabalhar com números maiores", afirmou Seneme, em entrevista à Rádio Itatiaia.



Na Copa do Mundo, a grande maioria dos jogos, em especial da fase de grupos, teve mais de sete minutos de acréscimos.