Publicado 12/12/2022 13:34 | Atualizado 12/12/2022 13:38

Rio - Um dos nomes preferidos da CBF para substituir Tite no comando da seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti tem uma antiga relação de sucesso com os jogadores brasileiros. O italiano, de 63 anos, é o atual comandante do Real Madrid e foi responsável pela explosão de Vini Júnior, Rodrygo e Éder Militão em 2021/22. Mas o trio não é o único exemplo vitorioso da carreira do treinador.

Carlo Ancelotti começou a carreira de treinador à frente do Reggina, da Itália, em 1995. Ele teve passagens por Parma e Juventus, antes de assumir o Milan, em 2001, onde teve o seu primeiro grande trabalho de sucesso. Depois também teve passagens vitoriosas por Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Real Madrid. Em todos os casos teve pelo menos um brasileiro se destacando.

O maior exemplo de sucesso com brasileiros foi no Milan. Carlo Ancelotti ficou no comando dos Rossoneros entre 2001 e 2009, e entre as principais conquistas teve duas Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes e um Campeonato Italiano. Ele foi responsável por lapidar Kaká, eleito o melhor jogador do mundo em 2007, e trabalhou com nomes como Dida, Cafu, Thiago Silva, entre outros, no período que esteve em Milão.

Após a passagem no Milan, Ancelotti levou o Chelsea ao título do Campeonato Inglês em 2010 e trabalhou com os brasileiros Alex, Belletti e Deco (este último naturalizado português). No Paris Saint-Germain, solicitou a contratação de Thiago Silva, que na época foi o zagueiro mais caro da história do futebol, e foi campeão do Campeonato Francês em 2013. O jogador se tornou ídolo dos parisienses.

Em 2014, Carlo Ancelotti assumiu o Real Madrid e encerrou o jejum do clube na Liga dos Campeões. Na primeira passagem no comando do time espanhol, contribuiu para o desenvolvimento do lateral-esquerdo Marcelo. Depois, passou pelo Bayern de Munique, onde trabalhou com Douglas Costa e foi campeão alemão, e no Everton, sendo responsável pela explosão de Richarlison no futebol inglês.

Atualmente, Carlo Ancelotti é técnico do Real Madrid desde 2021. O clube vive um momento de transição de geração e reformulação, e tem apostado na mescla entre jogadores experientes como Modric com os jovens como Vini Júnior e Rodrygo. E o resultado foi rápido. Na primeira temporada, o Real foi campeão da Liga dos Campeões, com os brasileiros fazendo sucesso e sendo decisivos.

O destaque entre os brasileiros foi Vini Júnior. O atacante fez uma temporada de 22 gols e 20 assistências em 52 partidas disputadas, formando uma dupla letal no ataque com Benzema. O jogador foi o melhor brasileiro colocado na disputa pela Bola de Ouro. Já Rodrygo, embora reserva, foi decisivo e se tornou um 12º jogador. Éder Militão, por sua vez, se firmou no time titular.

Ancelotti foi determinante para o desenvolvimento de jogadores que estiveram constantemente presentes no ciclo da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022. Ele contribuiu para o evolução de Richarlison, Vini Júnior, Rodrygo e Éder Militão, por exemplo. Além disso, também responsável por levar Thiago Silva para a Europa em 2008, e pela contratação de Casemiro no Real Madrid, em 2015.

Em 2013, quando sequer tinha iniciado sua história pela primeira vez no Real Madrid, Carlo Ancelotti deu uma entrevista ao jornal inglês "The Times" montando a sua equipe ideal com os jogadores que trabalhou. Na época, incluiu três brasileiros: Cafu, Kaká e Thiago Silva. O time ainda contou com nomes como Buffon, Terry, Maldini, Lampard, Pirlo, Zidane, Shevchenko e Ibrahimovic.

O italiano tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024, mas está disposto a ouvir o projeto da seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2026. Neste ciclo, Ancelotti poderia seguir trabalhando com nomes conhecidos, como Richarlison, Vini Júnior, Rodrygo, Éder Militão e Casemiro. Além disso, o histórico de encerrar jejum por onde passa, pode alimentar o sonho pelo hexa após 24 anos de espera.