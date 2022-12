Galvão Bueno - Reprodução

Publicado 12/12/2022 12:22

Catar - Galvão Bueno fez duras críticas à participação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Em depoimento ao "Fantástico", o narrador afirmou que a equipe de Tite, que acabou eliminada do Mundial para a Croácia nos pênaltis, após empatar em 1 a 1, deixou a desejar na competição.

"A seleção brasileira não fez uma grande Copa. Assim como não tinha feito uma grande Copa em 2018. Tá bom, teve alguns momentos. Uma parte do jogo contra a Sérvia e o primeiro tempo contra a Coreia. E só. E aí chega o jogo contra a Croácia, aquele das quartas de final, que atormenta o futebol brasileiro faz tempo. Aquele que quem perde, volta para casa", disse Galvão.



"O Brasil teoricamente era superior, mas joga um primeiro tempo horroroso. No segundo, melhorou. E até teve oportunidades de gol. Podia ter definido no tempo normal. Então era um jogo que não era para perder. Vem a prorrogação que pesa mais. O Brasil faz um lindo gol com Neymar. E aí só pode existir um pensamento: "acabou o jogo". Se fecha, não dá espaço, faz a falta, fura a bola. Mas não. Tomar um gol de contra-ataque faltando quatro minutos para a classificação é inadmissível. Por que os homens de marcação do meio-campo estavam lá no ataque? Por que Casemiro não fez a falta em Modric? Por que todos correram para trás, deixando espaço livre para os croatas? Fazer falta, e até ser expulso, faz parte do jogo. Mas cadê a iniciativa?", completou.

Para o narrador, faltou liderança na Seleção no confronto decisivo contra os croatas.

"E aí vem a explicação de tudo. Copa do Mundo é diferente. Não basta dizer: "temos um grupo habilidoso, unido, veteranos e meninos". Faltou o mais importante: liderança, dentro e fora de campo. A vida segue, mas não era para ter perdido", afirmou Galvão.