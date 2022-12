Lionel Scaloni - AFP

Lionel ScaloniAFP

Publicado 12/12/2022 11:47 | Atualizado 12/12/2022 11:47

Catar - Lionel Scaloni saiu em defesa de seus jogadores na entrevista coletiva desta segunda-feira. O treinador da Argentina minimizou as provocações feitas por seus atletas aos jogadores da Holanda, logo após a classificação para a semifinal da Copa do Mundo, na última sexta.

"Nós sabemos ganhar, não aceito essas críticas. E tudo acaba quando o árbitro apita o final. Fica tudo ali. Nós respeitamos a Holanda, respeitamos a Croácia e todos os adversários. Temos que acabar com essa conversa de que não sabemos ganhar ou não sabemos perder. Não tem nada a ver com o que somos como time, como grupo", disse Scaloni.



"O jogo contra a Holanda se jogou como se tinha que jogar, tanto do lado da Holanda quanto da Argentina. Às vezes tem que atacar, às vezes tem que defender. Há um árbitro para fazer justiça. Nós sabemos ganhar e sabemos perder. Perdemos contra a Arábia e fomos caladinhos para o vestiário preparar o próximo jogo. Ganhamos a Copa América de 2021 e vimos a imagem mais linda do futebol, que foi Messi, Neymar e Paredes sentados lado a lado", completou.

Sobre o duelo contra a Croácia, o treinador disse esperar um jogo duro, já que a adversária surpreendeu ao eliminar o Brasil nas quartas de final.

"Esperamos um jogo muito difícil, contra um time que realmente pode ser chamado de time. Um grande time, um grande grupo e que vai nos tornar difíceis as coisas. As comparações com os Mundiais anteriores não fazem sentido, todos os jogos são diferentes. São um grande time, com grandes jogadores. Será uma partida complicada", afirmou o treinador.

"A Croácia sempre joga igual e não vai mudar agora. Não é nem ofensiva e nem defensiva: a Croácia joga bem. Esperamos um jogo muito complicado", finalizou.

Argentina e Croácia se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo na próxima terça, às 16h, no Lusail. Quem avançar, pega o vencedor do duelo entre França e Marrocos na grande final.