Ronaldo FenômenoDivulgação/AFP

Publicado 12/12/2022 11:51

Rio - Após a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, a CBF iniciou a busca pelo substituto de Tite, que deixou o cargo após seis anos. Entre os nomes especulados, somente um brasileiro aparece bem avaliado: Fernando Diniz, do Fluminense. Em entrevista coletiva em Doha, no Catar, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno elogiou o treinador tricolor e revelou sua preferência.

"Não vejo muitas (opções brasileiras). O Fernando Diniz é um dos nomes brasileiros que mais me agrada. A CBF ainda terá outras decisões para tomar. A escolha do treinador vem de um conceito de como a direção quer que a Seleção jogue. A partir desse conceito de jogo escolhido, tem que buscar os perfis adequados para isso", disse o Fenômeno, que revelou sua preferência por estrangeiros.

"Tem muitos nomes incríveis que fariam muito bem. Carlo Ancelotti (Real Madrid), Abel Ferreira (Palmeiras), José Mourinho (Roma)... São nomes incríveis. Todos eles com contratos. Não sei o que a CBF vai fazer, mas a minha opinião é que apoiaria um nome estrangeiro", completou o ex-jogador e atual dono do Cruzeiro.

Carlo Ancelotti aceita conversar com a CBF

A CBF parece disposta a contratar um técnico de renome internacional para comandar a seleção brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2026. De acordo com o "UOL", a entidade já fez sondagens por dois nomes de impacto : Pep Guardiola, do Manchester City, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

A consulta por Guardiola não animou muito a CBF. O treinador espanhol não pareceu muito animado para assumir a seleção brasileira e renovou o contrato com o Manchester City até junho de 2025. Já Ancelotti parece um sonho viável. O italiano se mostrou aberto a ouvir o projeto e iniciar uma negociação.