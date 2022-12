Rivaldo participou da conquista do pentacampeonato em 2002 - Reprodução/Instagram

Publicado 12/12/2022 20:23

Nesta segunda-feira, Rivaldo foi até as redes sociais para criticar as especulações de um técnico estrangeiro à frente do Brasil. Em uma publicação feita no Instagram, o pentacampeão do mundo disse que a Seleção "tem que ser dirigida por alguém que tenha sangue brasileiro correndo nas veias". Além disso, ele deu exemplos de treinadores brasileiros que, em sua visão, estão capacitados para assumir o cargo.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RIVALDO

"Eu não concordo e acho uma falta de respeito com os treinadores brasileiros que seja cogitado a contratação de um treinador estrangeiro para nossa seleção. Acredito que temos treinadores capacitados de assumir a seleção brasileira neste momento e fazer um bom trabalho, como: Rogerio Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Jr.

Trazer treinador estrangeiro não é certeza que seremos campeões mundiais. Até porque se fosse certeza, acredito que o treinador estrangeiro gostaria de ser campeão mundial pelo seu país e alegrar sua nação, que com certeza a sua seleção precisa mais que o Brasil, porque apenas nós somos penta.

Os estrangeiros, sem dúvidas, são muito bons treinadores também, mas a Seleção é nossa, da nação e tem que ser dirigida por alguém que tenha sangue brasileiro correndo nas veias.

O mais importante são os jogadores, temos que ajudá-los, encorajar e dar confiança… porque temos uma bela geração à caminho e uma base com experiência com a amarelinha.

Copa do Mundo é um torneio curto e se ganha ou se perde em pequenos detalhes, e isso vai continuar sempre para qualquer seleção com qualquer treinador. Esta é apenas a minha humilde opinião".