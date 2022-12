Jean Pyerre tinha contrato com o Grêmio válido até o fim de 2023 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Jean Pyerre tinha contrato com o Grêmio válido até o fim de 2023Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 12/12/2022 22:08

O meio-campista Jean Pyerre, de 24 anos, acertou a rescisão com o Grêmio e deve se aposentar da carreira de jogador de futebol. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista João Batista Filho.

Cria da base do Grêmio, Jean Pyerre despontou em 2019, mas não conseguiu se firmar na equipe gaúcha. No início deste ano, ele quase foi negociado com o Giresunspor, da Turquia. No entanto, posteriormente, o exame admissional do clube encontrou um tumor nos testículos do jogador.

De volta ao Brasil, o meia passou por cirurgia e foi emprestado ao Avaí, clube pelo qual jogou o Brasileirão 2022. Por lá, foram 23 jogos, um gol marcado e nenhuma assistência dada.

Com a camisa do Grêmio, Jean Pyerre disputou 141 jogos, marcou 22 gols e distribuiu 16 assistências. Além disso, ele conquistou os Campeonatos Gaúchos de 2019, 2020 e 2021.