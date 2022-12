Enzo Fernandez está de malas prontas para o Liverpool, segundo jornal argentino - Glyn KIRK / AFP

Publicado 12/12/2022 20:31

Um dos grandes destaques da Copa do Mundo e da seleção da Argentina, Enzo Fernández já está com seu futuro praticamente definido. De acordo com o jornal argentino "La Capital", o meia está de malas prontas para o Liverpool, que já chegou a um pré-acordo com o Benfica, detentor dos direitos federativos.

O valor não foi divulgado pela matéria do jornal argentino, mas o jogador é avaliado em aproximadamente 100 milhões de euros (R$ 551 milhões) por especialistas de mercado. Antes mesmo da Copa do Mundo, o jovem de 21 anos já era cobiçado por grandes clubes europeus.

Enzo teve uma grande ascensão com a camisa do Benfica em sua primeira temporada, coroada pelo protagonismo assumido pelas boas atuações na Seleção Argentina. O jogador chega para assumir uma forte lacuna na equipe do Liverpool, que vem sofrendo com lesões e a falta de opções para o meio-campo de Jurgen Klopp.