Pelé está em um quarto comum do Hospital Albert Einstein - Foto: Reprodução/YouTube

Publicado 12/12/2022 12:23

São Paulo - O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou nesta segunda-feira (12) um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Pelé. Segundo as informações, o Rei do futebol continua apresentando melhora e está consciente e com sinais vitais estáveis. Entretanto, ainda não tem previsão de alta.

Pelé foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 29 de novembro, para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele também sofreu uma infecção respiratória, o que atrasou o tratamento durante a internação.

Confira o boletim médico completo:

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 29 para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón, identificado em setembro de 2021.

Ainda sem previsão de alta, o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória. Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis."