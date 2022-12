Torcida do Manchester City comemora o título da Premier League - OLI SCARFF / AFP

Torcida do Manchester City comemora o título da Premier LeagueOLI SCARFF / AFP

Publicado 12/12/2022 14:42

O Manchester City anunciou a realização de estudos para desenvolver o estádio Etihad e aumentar a capacidade de público de 53.400 para mais de 60 mil pessoas. Com a ideia de promover a melhor experiência para os torcedores e um destino de entretenimento e lazer durante todo o ano, o clube analisa a viabilidade de ampliar o setor norte e construir um hotel, uma nova loja e um museu.

"Os estudos de viabilidade estão alinhados com a ambição de desenvolver o lado leste de Manchester como um destino de entretenimento, lazer e de elite esportiva. Um princípio central é garantir que as instalações do Campus Etihad seja fonte significativa de oportunidades econômicas e de emprego para a comunidade local", afirmou o clube, em nota publicada nesta segunda-feira.

Caso a análise confirme a possibilidade de crescimento, o Etihad se tornaria o sexto usado pelos clubes da Premier League para pelo menos 60 mil torcedores. Os outros são os estádios do Manchester United, do Tottenham, do Arsenal e do Liverpool, que está em obras. Além desses, o Estádio Olímpico de Londres, que tem como proprietário o Governo britânico, também atende essa demanda de pessoas.

Antes de bater o martelo, pessoas do entorno da região e torcedores serão convidados a dar suas opiniões no início do ano que vem. Segundo o comunicado, a empresa que controla o Manchester City, o City Football Group já investiu mais de 700 milhões de euros (cerca de R$ 3,9 bilhões na cotação atual) no estádio e seu entorno e no leste da cidade.