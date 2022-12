Paul Pogba está se recuperando de lesão - Divulgação / Juventus

Publicado 14/12/2022 16:48

O retorno do meia Paul Pogba aos gramados deve ser adiado. O jogador francês, de 29 anos, teve um atraso no progresso da recuperação e não deve retornar dentro do prazo estipulado inicialmente pela Juventus, da Itália. Segundo o jornal italiano "Gazetta dello Sport", a volta do craque deve acontecer em meados de fevereiro.

Pogba sofreu uma lesão no joelho direito no início da temporada. O meia voltou a treinar em outubro, mas sofreu uma sobrecarga muscular e ficou fora de combate pelo resto do ano. Por consequência da lesão, o jogador foi cortado da lista final da França para a Copa do Mundo de 2022. Ele foi titular na campanha do título em 2018.

A Juventus trata o caso com cautela. A Velha Senhora estipulou o prazo de retorno para o dia 13 de janeiro, no duelo contra o Napoli. Entretanto, a tendência agora é que ele retorne somente um mês depois, em fevereiro. O clube italiano tenta evitar uma nova recaída, como aconteceu em outubro com a sobrecarga muscular.

Pogba retornou para a Juventus nesta temporada. O jogador se destacou pelo clube italiano durante a sua primeira passagem entre 2012 e 2016, com 34 gols em 178 jogos disputados. O francês ainda não entrou em campo com a camisa da Velha Senhora em 2022/23.