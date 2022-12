Abel Ferreira e Vítor Pereira são dois dos dez técnicos estrangeiros que devem iniciar o Brasileirão de 2023 - Divulgação/S.E. Palmeiras

Abel Ferreira e Vítor Pereira são dois dos dez técnicos estrangeiros que devem iniciar o Brasileirão de 2023Divulgação/S.E. Palmeiras

Publicado 14/12/2022 16:40

Rio - O Campeonato Brasileiro de 2023 pode bater o recorde de maior números de treinadores estrangeiros no começo da competição. Isto porque, caso não haja nenhuma demissão dez dos 20 clubes participantes da competição farão a sua estreia com treinadores gringos, sendo sete portugueses, dois argentinos e um uruguaio.

Em 2022, o Brasileirão chegou a ter o mesmo número de técnicos estrangeiros. No entanto, esta quantia só foi constatada no fim do primeiro turno da competição.

Conheça os treinadores estrangeiros do Brasileirão de 2023:



Atlético-MG - Eduardo Coudet (Argentina)

Bahia - Renato Paiva (Portugal)

Botafogo - Luís Castro (Portugal)

Coritiba - António Oliveira (Portugal)

Cruzeiro - Paulo Pezzolano (Uruguai)

Cuiabá - Ivo Vieira (Portugal)

Flamengo - Vítor Pereira (Portugal)

Fortaleza - Juan Pablo Vojvoda (Argentina)

Palmeiras - Abel Ferreira (Portugal)

Red Bull Bragantino - Pedro Caixinha (Portugal)

O Campeonato Brasileiro começa no dia 15 de abril de 2023, e terminará no dia 3 de dezembro. Os jogos da competição serão paralisados durante as datas Fifa.