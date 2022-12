Guardiola é o técnico do Manchester City - AFP

Guardiola é o técnico do Manchester CityAFP

Publicado 15/12/2022 11:45

Argentina e França se classificaram para a final da Copa do Mundo e, agora, uma previsão do técnico Pep Guardiola está muito perto de se concretizar.

De acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', durante conversa com o seu elenco no vestiário do Manchester City, o treinador previu quem seria campeão no Catar.



Segundo o relato, os atletas discutiam quais eram as seleções favoritas, quando foram interrompidos por Guardiola. O técnico do Manchester City se dirigiu a todos e falou:



"Sabe quem tem mais chances de vencer?", apontando para o argentino Julián Álvarez, que sorriu, mas ficou em silêncio, já que a lista final dos convocados ainda não havia sido confirmada.



Semanas depois, a previsão do técnico catalão está mais próxima do que nunca porque seu atacante está na final. O jogador, aliás, marcou dois dos três gols na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia, que garantiu a classificação para a final.



O duelo entre Argentina e França será no domingo, às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail.