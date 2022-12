Cafu foi o capitão da seleção brasileira na conquista do penta em 2002 - Agência Brasil

Cafu foi o capitão da seleção brasileira na conquista do penta em 2002Agência Brasil

Publicado 15/12/2022 10:41

Pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Cafu participou do torneio de jogadores “lendários” promovido pela Fifa, em Doha, no Qatar, nesta quinta-feira. No evento, o ex-lateral-direito comentou sobre o cargo de treinador do Brasil que está vago após a saída de Tite. Para ele, dois técnicos brasileiros poderiam receber essa oportunidade.



"Eu daria essa oportunidade para um jovem brasileiro para que pudesse mostrar seu trabalho e seu talento na seleção brasileira. Rogério Ceni e Fernando Diniz são dois bons nomes", disse Cafu.

Cafu também falou sobre a eliminação do Brasil na fase de quartas de final da Copa do Mundo após perder para a Croácia na disputa por pênaltis. Na opinião do ex-jogador, faltou atenção aos jogadores que estavam em campo.



"Aqueles quatro minutos finais, foi a única coisa que faltou. Uma falta de atenção tirou a seleção brasileira das semifinais da Copa do Mundo. Uma pena porque tinha jogadores jovens, jogadores bons, ao mesmo tempo atletas experientes. Uma simples falta de atenção fez com que o Brasil saísse da Copa do Mundo", completou Cafu.