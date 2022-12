Messi fez questão de postar foto na cama com a taça da Copa do Mundo - Reprodução/Instagram de Messi

Publicado 20/12/2022 11:04 | Atualizado 20/12/2022 13:05

Depois de longos 16 anos, Messi finalmente pôde ficar com a taça da Copa do Mundo e desde o último domingo faz questão de ficar com ela o máximo que pode. Depois de desembarcar com a delegação da Argentina em Buenos Aires, o craque postou fotos na cama segurando o tão almejado troféu.

No início da manhã, poucas horas depois de passar em carreata pelas ruas da capital argentina com os outros jogadores campeões, Messi escreveu apenas "Bom dia" na postagem.



A delegação da Argentina desembarcou na madrugada desta terça-feira (20) por volta das 2h15 (de Brasília) e foi recepcionada por milhares de pessoas. Após o cortejo, os jogadores foram para o CT da AFA descansar até a hora da festa no Obelisco. A carreata está programada para começar às 12h.



O governo decretou feriado nacional nesta terça-feira para as comemorações pelo título da Copa do Mundo. A seleção do país não conquistava o título desde 1986 e Messi finalmente conseguiu garantir o tricampeonato da Argentina, em sua quinta e última participação.