Messi postou a foto com a taça da Copa do Mundo após a conquista inédita no CatarReprodução/Instagram Messi

Publicado 20/12/2022 12:00

Após ganhar a Copa do Mundo e ser eleito o melhor jogador da competição, Messi conquistou a marca de publicação mais curtida do Instagram ao passar a "foto do ovo", uma imagem de um perfil que foi criado propositalmente para ter a foto mais curtida da rede social.

O carrossel de fotos que mostra Messi comemorando o título já registra mais de 61,2 milhões de curtidas. O ovo tem 56,3 milhões.



A publicação mais curtida de uma personalidade anteriormente também era do jogador argentino ao lado de Cristiano Ronaldo: em post com uma montagem dos dois jogando xadrez, uma campanha da marca Louis Vitton.



Na publicação, Messi recebeu comentários de jogadores de futebol do mundo todo. Os companheiros argentinos fizeram questão de deixar um recado no post. Enzo Fernández, eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo, agradeceu ao craque pela conquista, enquanto Dybala chamou o companheiro de "ídolo".

Messi também foi parabenizado por ex-companheiros de Barcelona como o lateral-esquerdo Jordi Alba e o volante do Flamengo Arturo Vidal. Atletas de outros esportes, artistas e influenciadores do mundo inteiro também deixaram mensagens de carinho ao craque argentino.