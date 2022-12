Enzo Fernández segura o troféu de revelação da Copa do Mundo - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 19/12/2022 19:49

Um dos principais destaques da Copa do Mundo, o meia Enzo Fernández certamente será um dos alvos mais cobiçados da janela de transferências de janeiro. Atualmente no Benfica, o argentino foi eleito a revelação da competição no Catar e já atrai interesse de diversos clubes.

Um dos clubes que mais prometem investir na próxima janela é o Newcastle. No entanto, o treinador Eddie Howe, questionado sobre um possível interesse no atleta argentino, despistou e de uma resposta interessante.

"Conheço o Enzo Fernández, mas penso que o valor da transferência pode ser bastante desajustado", afirmou Howe.

Veículos europeus estimam que o Liverpool é o principal interessado nos serviços de Fernández, que possui uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros com o Benfica. Necessitando de reforços para o setor, Jurgen Kloop vê o argentino como o reforço perfeito.

Contratado em julho junto ao River Plate, Enzo Fernández assumiu um papel de protagonismo no Benfica do treinador Roger Schmidt imediatamente. Em 24 partidas, ele marcou três gols e quatro assistências, se tornando o principal construtor do time.