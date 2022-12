Kanté - AFP

Publicado 19/12/2022 18:46

Buscando reforçar o elenco para a sequência da temporada, o Barcelona está adiantando as conversas com o volante N'Golo Kanté, do Chelsea, para um possível acerto. Segundo o "Sport", o francês de 31 anos está interessado na ideia de atuar no Camp Nou e a contratação pode ser sacramentada em janeiro.

De acordo com a publicação, Mateu Alemany, diretor esportivo do Barcelona, está conduzindo as negociações com o atleta e seu staff com a intenção de fechar o negócio. O volante estaria tão interessado que está até com pressa para fechar o acordo e assinar um pré-contrato.

Com contrato até junho de 2023 e perdendo espaço no elenco do Chelsea, a tendência é que N'Golo Kanté não permaneça em Londres após quase sete anos desde sua chegada. O francês convive com lesões sequenciais, inclusive, ficou de fora da Copa do Mundo por conta disso.

No entanto, as lesões não preocupam o Barcelona, que está muito interessado na contratação do polivalente meio-campista. Xavi, treinador catalão, adora o estilo do jogador e o vê como alvo primordial para repor a provável saída de Sergio Busquets, que deve deixar o clube em janeiro rumo a MLS.