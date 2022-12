Neymar chorou bastante após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo - FOTO: Adrian DENNIS / AFP

Neymar chorou bastante após a eliminação do Brasil da Copa do MundoFOTO: Adrian DENNIS / AFP

Publicado 19/12/2022 18:07

Para o último álbum da Copa do Mundo, a Panini inovou ao lançar as figurinhas 'legends' de atletas específicos. O cromo de Neymar, no início do torneio, foi considerado um dos mais raros e um dos mais desejados, chegando a ser vendido por R$ 9 mil. Hoje, após o fim da competição, o card do brasileiro é encontrado na internet por R$ 250.

A explicação é a baixa procura e o fato da seleção brasileira não ter conquistado o tão sonhado hexa. Além disso, Neymar não teve um grande desempenho na competição - o camisa 10 só atuou em três partidas e marcou dois gols.



Já cromos especiais de Lionel Messi e Kylian Mbappé devem se valorizar por conta do desempenho dos atletas durante a Copa do Mundo, principalmente na final.