John Textor adquiriu 90% das ações da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/12/2022 15:42

A Eagle Football Holdings LLC, grupo de John Textor, que tem 90% da SAF do Botafogo, é a nova dona do Lyon. Depois de quatro meses para finalizar o negócio, o clube francês anunciou o acordo para a compra de 77,49% de participação.



O valor do negócio é de cerca de 800 milhões de euros (RS 4,5 bilhões). Foram adquiridas as propriedades de Pathé, IDG Capital e Holnest no clube.



"Hoje representa um novo começo para o Olympique Lyonnais. Depois de quatro meses de negociações construtivas marcadas por um entendimento em comum com Jean-Michel Aulas e todos os nossos parceiros, estamos orgulhosos de chegar a esse acordo extraordinário", afirmou John Textor em comunicado.



Desde junho já havia o compromisso de compra do Lyon. Entretanto, as negociações se arrastaram até agora. Em setembro foi enviada a documentação, mas com pendências. No início de dezembro, o Lyon chegou a dar um ultimato ao grupo de Textor para finalizar o pagamento.



O empresário americano e a holding Eagle Football possuem em suas carteiras de clubes, além de Botafogo e Lyon, Crystal Palace (Inglaterra), FC Florida (Estados Unidos) e RWD Molenbeek (Bélgica).