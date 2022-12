Messi foi eleito o craque da Copa do Mundo de 2022 - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 19/12/2022 14:26

A Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj) informou que convidou Lionel Messi mais uma vez para colocar os pés na Calçada da Fama do Maracanã. Caso aceite, o craque, que acabou de conquistar sua primeira Copa do Mundo pela Argentina, será o oitavo estrangeiro a ficar eternizado no principal estádio do Brasil.



O convite a Messi foi encaminhado à Associação Argentina de Futebol (AFA) e agora a Suderj aguarda pela resposta. Se for positiva, a tendência é que o jogador do PSG venha apenas no meio de 2023, em função do calendário apertado do futebol europeu.



"Lionel Messi já demonstrou dentro e fora de campo toda a sua importância. É um jogador que já está há anos no mais alto patamar da história do futebol. Essa conquista da Copa do Mundo é só a coroação de uma carreira linda e vitoriosa. E nada mais justo que o Maracanã preste esta homenagem a ele. Afinal, Messi é um gênio da bola”, afirmou o presidente da Suderj, Adriano Santos, em comunicado.



O craque já recebeu o convite em 2019, quando a Copa América foi disputada no Brasil. Entretanto, ele não colocou os pés na Calçada da Fama. Até o momento são sete estrangeiros eternizados no estádio: o chileno Elias Figueroa, os uruguaios Alcides Ghiggia e Loco Abreu, o paraguaio Romerito, o sérvio Petckovic, o português Euzébio e o alemão Franz Beckenbauer.