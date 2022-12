Karim Benzema disputou 97 partidas pela seleção da França - AFP

Karim Benzema disputou 97 partidas pela seleção da FrançaAFP

Publicado 19/12/2022 12:33

É oficial! Karim Benzema, o melhor jogador do mundo na última temporada, anunciou em suas redes sociais que não vestirá mais a camisa da seleção francesa.

Em postagem nas redes sociais, ele deixou claro sua posição. "Eu fiz o esforço e os erros necessários para estar onde estou hoje e tenho orgulho disso. Eu escrevi minha história, e a nossa está acabando", afirmou.



O atacante não pôde disputar a Copa do Mundo devido a uma lesão. Benzema sentiu fortes dores musculares no quadríceps esquerdo enquanto se concentrava com a a seleção francesa no Catar, e voltou para casa, mas não foi cortado da lista de 26 jogadores.



Mesmo assim, Benzema não esteve na final da Copa do Mundo. Ele, que já está recuperado da lesão e não foi reintegrado à delegação francesa, teve a portunidade de apoiar seus companheiros, após a liberação do Real Madrid, mas decidiu não comparecer ao grande evento.



Benzema disputou 97 partidas com a seleção francesa, marcou 37 gols e conquistou a Liga das Nações de 2021.