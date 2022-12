A Argentina é tricampeã do mundo - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

A Argentina é tricampeã do mundoFOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 19/12/2022 19:04

A festa na Argentina não para com a conquista do tricampeonato da Copa do Mundo, e o governo decretou feriado nacional na terça-feira (20), quando os jogadores chegam à capital Buenos Aires.





Está programada uma grande festa dos campeões mundiais na capital argentina, no Obelisco, ponto turístico e de encontro para grandes celebrações e protestos. A expectativa é de que o evento tenha início às 12h no horário local e de Brasília.



A delegação dos campeões da Copa do Mundo deixou o Catar nesta segunda-feira e ainda faz uma escala em Roma antes de seguir para Buenos Aires. O voo está previsto para chegar nesta madrugada.



Até mesmo os jogadores da Argentina que moram na Europa e têm compromisso por seus clubes na próxima semana voltarão ao país.



A celebração pela conquista do tricampeonato mundial começou no último domingo. Após a vitória sobre a França nos pênaltis, a seleção argentina desfilou em um carro aberto pelas ruas de Doha, no Catar, em um pedido das autoridades do país à Fifa.