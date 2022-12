Carlo Ancelotti projeta final da Champions League entre Real Madrid e Liverpool - AFP

Publicado 19/12/2022 10:26 | Atualizado 19/12/2022 10:27

Carlo Ancelotti encerrou os rumores de que poderia assumir o comando da Seleção Brasileira. Em entrevista à Rádio RAI, da Itália, o treinador lembrou que tem contrato com o Real Madrid até o fim da temporada 2023/24 e destacou que, caso não seja mandado embora, ele não sairá do clube merengue.

"Não sei o que o futuro me reserva, vivo dia após dia. Por enquanto, estou muito feliz em Madrid, temos muitos objetivos a alcançar nesta temporada, haverá tempo para pensar no meu futuro. Tenho contrato até 30 de junho de 2024 e, se o Real Madrid não me mandar embora, não me mexo até lá", disse o treinador.

Ancelotti, de 63 anos, é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol europeu. Ele já passou por clubes importantes como Milan, Juventus, Chelsea, PSG, Bayern e Real Madrid. No total, ele foi campeão da Liga dos Campeões em quatro oportunidades.

Além do histórico vitorioso, Ancelotti também foi visto como um bom nome para assumir a Seleção pela facilidade de trabalhar com brasileiros. Ele potencializou o futebol de Vinicius Júnior, Éder Militão e Rodrygo no Real Madrid. No passado já dirigiu Kaká, Cafú e Dida no vitorioso elenco do Milan no anos 2000.