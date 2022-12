Bruno Guimarães fez homenagem para Pelé - Lindsey Parnaby / AFP

Publicado 31/12/2022 15:55

Rio - O meia Bruno Guimarães, do Newcastle United, fez uma homenagem para Pelé antes da partida contra o Leeds United, neste sábado (31), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. O meio-campista entrou em campo com uma camisa clássica da seleção brasileira com o nome do Rei do futebol e o número 10.

Antes da partida, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem a Pelé, assim como tem sido feito em todos os jogos do Campeonato Inglês.

Bruno Guimarães não foi o único brasileiro a homenagear Pelé neste sábado. O atacante Antony, do Manchester United, exibiu uma camisa com uma mensagem "descanse em paz", durante o minuto de silêncio em respeito ao Rei.