Suárez é o novo reforço do Grêmio - Reprodução/Grêmio

Suárez é o novo reforço do GrêmioReprodução/Grêmio

Publicado 31/12/2022 14:20

O Grêmio deu um presente especial para a torcida no último dia do ano. O clube anunciou neste sábado (31) a contratação do atacante Luis Suárez. O jogador, de 35 anos, assinou por dois anos e vestirá a camisa 9.

Vamos, @LuisSuarez9! Estamos preparados para conquistarmos grandes feitos juntos! pic.twitter.com/P5pxKlPZJp — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022

O salário de Suárez será custeado por empresas parceiras do Grêmio. O vice de futebol, Paulo Caleffi, e o diretor de futebol, Antônio Brum, foram ao Uruguai na sexta-feira e acertaram os últimos detalhes.

Suárez realizou exames médicos neste sábado e assinou contrato até o fim de 2024. Revelado no Nacional, do Uruguai, o atacante teve passagens por Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid.

O atacante disputou a Copa do Mundo de 2022. Ele é o maior artilheiro da seleção uruguaia com 68 gols. Ele foi duas vezes eleito chuteira de ouro e já foi campeão da Liga dos Campeões e Mundial de Clubes.