NeymarDivulgação / PSG

Publicado 02/01/2023 13:10

Rio - O atacante Neymar, de 30 anos, publicou nesta segunda-feira uma imagem em que aparece treinando com o grupo do PSG. Com isso, a presença do craque no velório de Pelé, que está sendo realizado na Vila Belmiro, não irá aconteceu. O pai do camisa 10 compareceu ao cerimonial para dar adeus ao Rei do Futebol e confirmou a ausência do ex-jogador do Santos.

"Meu filho pediu para que eu estivesse aqui no lugar dele. Para trazer apoio à família. Sabemos como é perder alguém e não perdemos somente um atleta, perdemos um cidadão, a pessoa Pelé, o Edson Arantes. Nos deixa tristes. Hoje vamos prestar homenagem à família. Não, o Neymar não vem", confirmou o pai de Neymar.

Neymar cumpriu suspensão na derrota do PSG para o Lens, que aconteceu no último domingo. O camisa 10 foi expulso na vitória da equipe de Paris por 2 a 1 sobre o Strasbourg, na última quarta. Ambas as partidas foram disputadas pelo Campeonato Francês.

O velório de Pelé começou nesta segunda-feira, às 10 horas, na Vila Belmiro, e terá duração de 24 horas. Após o encerramento da cerimônia, que é aberta ao público, o corpo será levado em cortejo fúnebre até o canal 6 (Avenida Joaquim Montenegro) onde mora a mãe de Pelé, Celeste Arantes, com o trajeto feito na ida pelo canal 2 e praia e retorno pela praia até o Canal 1, até chegar ao Memorial Necrópole Ecumênica, para o sepultamento, reservado a familiares.



A previsão é de que o corpo chegue ao cemitério às 12h e a cerimônia comece às 14h. Ele será enterrado no mausoléu que fica no primeiro andar do Memorial, homologado há mais de 20 anos como o mais alto cemitério do mundo.



Pelé morreu na última quinta-feira, 29. Seu atestado de óbito apontou insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon como causas da morte. Ele lutava contra o câncer de cólon havia mais de um ano.