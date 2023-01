Lucas Moura não vai ter o contrato renovado com o Tottenham - DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Publicado 12/01/2023 16:42

Fora dos planos do Tottenham, da Inglaterra, o atacante Lucas Moura definirá o seu futuro na próxima janela de transferências. O jogador, de 30 anos, tem contrato com o clube londrino até junho deste ano, mas não terá o vínculo renovado. Livre para assinar pré-contrato com outro clube, o jogador interessa ao São Paulo, onde foi revelado.

Entretanto, o São Paulo trata o caso com cautela. Segundo o "ge", o clube considera que o jogador ainda tem mercado na Europa e o seu retorno é um sonho de distante. A diretoria mantém contato com o estafe do atleta, mas já está ciente que ele interessa a clubes do Velho Continente e que o retorno ao Brasil neste momento é difícil.

Além da concorrência de clubes europeus, o São Paulo também precisaria fazer um esforço financeiro que está fora do seu alcance. Em um momento de reestruturação, o clube tem uma dívida avaliada em R$ 700 milhões.

Lucas Moura já manifestou a vontade de retornar ao São Paulo. No ano passado, realizou uma visita ao CT de Cotia e palestrou para jovens da base tricolor. O atacante ainda assistiu uma partida no Morumbi e se reuniu com o presidente Julio Casares.

No Tottenham desde 2018, Lucas Moura perdeu espaço nas últimas temporadas. Na atual, por exemplo, jogou apenas nove vezes, mas não entra em campo desde novembro. Na Europa, ele também atuou no Paris Saint-Germain entre 2013 e 2018.