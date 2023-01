Taça do Campeonato Carioca - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/01/2023 16:51

Rio - O Campeonato Carioca, que terá início nesta quinta-feira (12), contará com uma grande novidade. De acordo com o jornalista Fábio Aleixo, o estadual do Rio será transmitido por uma emissora de TV na Rússia.

A transmissão na Rússia será feita através de um canal por assinatura e será feita já nesta quinta-feira, com a transmissão do duelo entre Flamengo e Audax, que acontece às 21h30, no Maracanã. A partida marcará a abertura do Estadual.

No Brasil, a maioria das partidas do Cariocão serão transmitidas na TV aberta pela Band. A exceção são os jogos com mando de Botafogo e Vasco, que passarão na internet, através da Cazé TV.