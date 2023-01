Arsenal levou a melhor sobre o Tottenham - AFP

Arsenal levou a melhor sobre o TottenhamAFP

Publicado 15/01/2023 15:26

Inglaterra - O líder do Campeonato Inglês, Arsenal voltou a vencer pela competição. Em clássico contra o Tottenham, em Londres, os Gunners levaram a melhor e venceram por 2 a 0. Com o resultado, a equipe de Mikel Arteta abriu oito pontos de vantagem na ponta da competição.

Os dois gols da partida aconteceram no primeiro tempo. O Arsenal abriu o placar em um lance bastante confuso. Com 14 minutos, Saka fez bela jogada pela direita, invadiu a área e cruzou. A bola resvalou em Sessegnon e ficou na mãos de Lloris, porém, o goleiro do Tottenham se enrolou e acabou marcando contra.

Aos 34 minutos, o Arsenal ampliou. Novamente Saka iniciou a jogador. O inglês puxou contra-ataque pela direita e acionou Odegaard pelo meio. O norueguês arriscou de fora da área e acertou o canto esquerdo de Lloris para ampliar e dar números finais ao duelo.

Os Gunners chegaram aos 47 pontos na competição, em segundo lugar vem o Manchester City com 39. Com a derrota, o Tottenham parou nos 33 pontos e ocupa a quinta colocação no Campeonato Inglês.