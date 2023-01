Elle Brooke - Reprodução / Instagram

Elle BrookeReprodução / Instagram

Publicado 15/01/2023 13:42

Rio - A musa do Onlyfans, Elle Brooke, venceu mais uma luta em sua curta carreira como boxeadora. Ela levou a melhor sobre a estrela do TikTok, Faith Ordway, ainda no primeiro assalto. O duelo aconteceu em Londres, no último sábado, pela 'Misfits Boxing', evento de boxe promovido para influenciadores.

fotogaleria

"Quero agradecer muito a minha oponente Faith Ordway. Ela que me contatou e pediu pela luta, então tenho que agradecê-la pela oportunidade. Acho que não vimos a Faith de verdade hoje. Sei bem o que o nervosismo de uma primeira luta pode fazer. Com certeza temos que lutar novamente", escreveu Elle nas redes sociais.

Essa foi a segunda vitória da Musa do Onlyfans em duas lutas na carreira. Elle Brooke é amiga pessoal de Ebanie Bridges, campeã mundial pela Federação Internacional de Boxe (IBF), que a ajudou a se preparar para a luta contra Faith