Rio - O Botafogo entrou na disputa com o Vasco para contratar o volante Léo Naldi, de 21 anos, da Ponte Preta. O Glorioso, inclusive, está um passo a frente do rival por mostrar interesse em comprar o jogador e não tentar um acordo por empréstimo. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.

Neste momento, a Ponte descarta emprestar Léo e só o negociará em definitivo. Para ter alguma chance de ficar com o volante, o Vasco precisará apresentar uma nova proposta, desta vez de compra. Na negociação, o Gigante da Colina conta com a participação de Abel Braga, que tem boa relação com a Macaca, mas o Botafogo é quem está mais perto de ter um desfecho positivo.

Léo Naldi tem contrato com a Ponte até 10 de julho de 2025. O jogador é titular e um dos destaques da equipe desde 2021.