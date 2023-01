Bruna Griphao - Reprodução

Publicado 17/01/2023 13:03

O Big Brother Brasil 23 começou nesta segunda-feira e 22 participantes se encontram confinados em uma casa nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A atriz Bruna Griphao está presente no elenco do programa e surpreendeu a web após se declarar torcedora do Flamengo e Fluminense.



A divulgação da torcida da participante veio através de uma publicação da própria emissora dona do programa nas redes sociais. Rapidamente internautas ao se depararem com a simpatia da atriz por dois clubes rivais questionaram e até brincaram com certa situação.

como que a griphao torce pro flamengo E pro fluminense isso ta comendo a minha cabeça https://t.co/OfQf7d1x4P — galerito com tensão pré-menstrual (@robiverso) January 17, 2023 "Como que a Bruna Griphao torce para o Flamengo e para o Fluminense. Isso está comendo a minha cabeça", publicou um internauta.

Tava até começando a simpatizar, mas Bruna Griphao se declarar torcedora do Flamengo eeeee do Fluminense já me faz questionar muita coisa, não é puçivel! #BBB23 #bbb2023 pic.twitter.com/jwMq0FRJKH — Gustavo_ (@GusttaBrito) January 17, 2023 "Tava até começando a simpatizar, mas Bruna Griphao se declarar torcedora do Flamengo e do Fluminense já me faz questionar muita coisa, não é possível!", afirmou outro telespectador do programa.

Agora eu entendi a frase "Ganhar Fla-Flu é normal" pic.twitter.com/jRhIpmz99e — JP (@JPTriicolor) January 17, 2023 "Agora eu entendi a frase "Ganhar Fla-Flu é normal"", ironizou um torcedor em referência a uma música do Fluminense em provocação ao rival Rubro-Negro.





"Quero a eliminação imediata de Gabriel Santana e Bruna Griphao", declarou um fã do reality show. Quero a eliminação imediata de Gabriel Santana e Bruna Griphao https://t.co/CumUY15UT1 — vitor (@irmaodokaire_) January 17, 2023 Além da atriz, o também ator Gabriel Santana declarou torcida para dois clubes. Contudo, no caso dele, os times são de cidades diferentes: São Paulo e Flamengo. Mesmo assim, teve alguns fãs do programa que não perdoaram o apoio e pediram a eliminação imediata dos participantes.

Dentro da casa, logo no primeiro dia de programa os participantes já foram submetidos a enfrentarem uma prova de resistência. Fred e Ricardo levaram a melhor e garantiram imunidade na primeira semana do jogo.